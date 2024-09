Ed Sheeran vai a jogo no Maracanã antes de show no Rock in Rio; assista

Pouco após chegar ao Brasil, o astro inglês pediu recomendações do que fazer no Rio de Janeiro. "Não venho aqui há séculos, mandem recomendações do que fazer, ver, comer", postou ele, que parece ter acatado as dicas.

Sheeran é a atração principal do Rock in Rio nesta quinta-feira (19). O dono dos hits "Shape of You" e "Perfect" é o último a se apresentar no Palco Mundo no quarto dia do festival.