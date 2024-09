Estrela da Casa: Katy Perry aprende funk e revela novo single

Os participantes tiveram a oportunidade de fazerem perguntas para a cantora. Ao ser questionada por Leidy sobre sua raízes na música gospel, Katy respondeu: Foi assim que comecei, comecei cantando na grieja, cantando na igreja, meus pais são pastores que viajam.

Eu tive uma conexão maior com Deus, me comunico com meu ser elevado o tempo todo, peço ajuda para os meus anjos. Muitas da minhas músicas são sobre amor incondicional, especialmente no novo disco, depois de ter minha filha estou cantando de um lugar de muita luz, alegria e amor. Eu tenho muito fé, amor e luz, são meus príncipios.

Nicole Louise perguntou sobre qual álbum teve o processo criativo mais dolorido e libertador para a cantora. "A dor é inevitável, independente de dinheiro e sucesso, você tem que apertar o cinto e descer a montanha-russa, encontrar pontos positivos e subir, descer de novo."

A fase mais difícil que passei foi quando gravei o disco 'Whitness', pois quis mudar quem eu era artisticamente, assim fui me desfazendo do que pensavam que eu era. Como artistas criadores estamos evoluindo e tentando novas coisas, mas também estamos no show bussiness. No negócio as pessoas querem te colocar em caixinha. Fui forçada a me abrir, me refazer, para que a luz entrasse em todas as rachaduras. Eu amo muito minha música, meus fãs, em especial os brasileiros, mas eu só encontrei o amor que preenche com a minha filha, essa foi a recompensa.

É uma jornada, vai ter altos e baixos e vocês precisam ter recursos psicológicos, vocês precisam ser capazes de ter as rédeas da sua mente. Tem muito barulho lá fora e vocês precisam aprender a bloquear esse som externo e ter um campo de força protetor. Precisam ter os olhos no prêmio. Eu tive que desligar as redes sociais e fazer um processo de filtragrem com um pessoa que eu confio. Eu acredito que essa quem eu sou é meu caminho neste planeta. Vocês estão nesse jogo, mas existe um jogo maior.

Visita pela casa

Acompanhada dos participantes e de Ana Clara, Katy foi conhecer a casa do programa. A voz do hit "California Gurls" pediu para saber onde eles dormiam e ainda comeu os biscoitos de chocolate de MC Mayarah. Ao saber que estava na hora de ir embora e não conseguiria conhecer o quarto laranja, Katy correu até o cômodo e entrou nas cobertas da cama da funkeira. "Estou dormindo, não vou mais embora", brincou.