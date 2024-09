Chico define: qual o grande pecado da Globo em Estrela da Casa?

"Eu acho uma pena a Globo aproveitar pouco isso", argumenta Chico Barney. "Quem assiste só pela TV não conhece as pessoas, porque eles mostram muito pouco. Tem coisas que não chegam na edição do programa."

Para o comentarista, na próxima temporada do reality musical, a emissora precisa equilibrar melhor a quantidade de dinâmicas e o tempo disponível para os participantes se mostrarem pela convivência. "Precisar ter mais convivência para entendermos melhor as pessoas, para ver as picuinhas, as artimanhas.