Selena Gomez fala sobre desejo de ser mãe e diz que não pode engravidar

Selena Gomez, 32, deseja formar uma família daqui a três anos, mas revelou não poder engravidar devido a questões de saúde que colocariam a sua vida e a do bebê em risco.

O que aconteceu

A artista disse que viveu um luto ao saber que não poderia ficar grávida. "Nunca falei sobre isso antes, mas infelizmente não posso gerar meus próprios filhos. Tenho muitos problemas de saúde que colocariam a minha vida e a do bebê em risco. Isso é algo que me deixou de luto por um tempo", afirmou em entrevista à revista Vanity Fair.

A atriz explicou que hoje lida melhor com a situação e se sente aliviada por ter outras opções para ter filhos, como a adoção ou barriga de aluguel. "Fico muito agradecida pelas outras possibilidades para pessoas que estão morrendo de vontade de serem mães. Sou uma dessas pessoas. Estou animada para ver como vai ser essa jornada, mas vai ser um pouco diferente do que eu esperava. No fim do dia, não me importo, vai ser meu bebê".