Aos 32, Gkay diz ter mudado após críticas e cancelamentos: 'Nova mulher'

GKay foi perguntada se parou de brigar por estar perdendo dinheiro. "Lógico", respondeu prontamente. Em seguida, revelou tratamento. "Mas você sabe que ser barraqueira me fazia também ganhar dinheiro? Eu faço terapia, duas vezes na semana. É muito bafão para contar (risos)".

O processo terapêutico, segundo ela, tem sido essencial para controlar a ansiedade e rever a relação com o próprio corpo. Fã declarada de procedimentos estéticos, Gkay contou que já passou por diversas intervenções, mas que hoje busca um visual mais natural. "Já fiz, refiz, botei. Fiz tudo. Fiz bichectomia, rinoplastia, harmonização, laser, lipo na papada", relembrou.

Com o tempo, Gkay percebeu que o excesso de procedimentos estava afetando sua autoestima.

A primeira coisa que começou a me incomodar foi não enxergar mais o meu sorriso. Eu estava com muito preenchimento. Eu tive muita distorção de imagem. Eu colocava o preenchimento e quando desinchava eu falava com o médico que queria mais. Nunca era o suficiente. E quando fui tirando, senti que eu rejuvenesci. Primeiro, eu fazia os procedimentos para ficar mais jovem, mas eu fazia tanto que estava parecendo aqueles bonecos de corda

Gkay

Para Gkay, grande parte dessa busca incessante por mudanças veio da pressão imposta pelas redes sociais.