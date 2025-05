Daniel Erthal lamenta furto de carrinho de bebidas: 'Valor sentimental'

Daniel fez um apelo à pessoa que furtou o item. "Não quero que ele fique na cadeia não, só quero meu carrinho de volta."

O ator ainda refletiu sobre a nova profissão após participações em novelas. "Sinto-me muito orgulhoso de mim mesmo e tenho a sensação e a força de que nada vai me parar."

Ele também revelou que, antes do primeiro vídeo viralizar, ele não era lembrado pela profissão de ator. "Ninguém me reconhecia na rua até viralizar a primeira vez."

O caso

O ex-ator relatou que seu carrinho foi levado por volta das 6h da manhã do domingo passado (6), após deixá-lo estacionado na rua. "Meu carrinho de bebidas fica em frente ao meu bar. Eu estou com problemas de garagem há duas semanas, e eu levei a tina, que é um outro modelo que eu vendo na rua, com rodas, punho e a plotagem da minha marca, Ilha da Sede", explicou em conversa com Splash.

Splash teve acesso ao vídeo das câmeras de segurança de uma mecânica para carros, que registrou o momento o furto. Nas imagens, o carrinho aparece em frente a Universidade Veiga de Almeida, em Botafogo, no Rio de Janeiro.