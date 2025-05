'Faria tudo de novo': o forte relato de Isabel Veloso em 1º Dia das Mães

Eu faria tudo de novo, quantas vezes fossem preciso. Eu me tornei mulher quando você nasceu. E você me faz experimentar o amor de Deus todos os dias, todas as horas, minutos e segundos. Eu amo ser sua mãe, e estarei sempre aqui por você. Isabel Veloso

Leia relato completo:

Meu primeiro dia das mães.

Eu lembro da primeira vez que vi você na ultrassom; a primeira vez que minha barriga começou aparecer; a primeira vez que vi você.

Quando você nasceu, eu não pude te segurar em meus braços, nem sequer ver você de perto. Você estava em uma incubadora com vários aparelhos...

Lembro que só pude ver você no dia seguinte por conta dos cortes em minha pele. E mesmo assim levantei com pressa pra te ver, sem sequer me importar com a dor, por mais que sentisse tanta.

Todos os dias passando por aquele corredor pra chegar até a UTI neonatal, muitas vezes arrastada pela dor, mas aquilo não importava pra mim.

Cada leite esgotado, cada ida ao banco de leite só pra você ter o meu leitinho. Cada dor no peito quando o número da saturação caía, quando o batimento subia demais.

Mas também cada alegria quando você parava de receber uma medicação, ou quando você conseguia mamar um pouco mais.

Eu só recebi você em meus braços depois de cinco dias, um momento que eu esperava tanto, mas que quando segurei você eu senti tudo que há em mim renascer.