Manu Gavassi celebra primeiro Dia das Mães com a filha: 'Presente divino'

Manu Gavassi, 32, comemorou o primeiro Dia das Mães ao lado de Nara, filha de seu relacionamento com o noivo, Jullio Reis.

O que aconteceu

Manu publicou uma foto olhando para a bebê e se declarou. "Feliz dia! Isso não acontece com frequência, mas hoje, olhando essa foto e te olhando dormir no colinho do seu pai aqui do meu lado, palavras me faltam. Ainda não acredito no presente divino que é ser sua mãe."