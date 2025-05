Ana Cañas lembra desentendimento com a mãe: 'Fiquei 10 anos sem falar'

Foi quando Ana foi surpreendida pela mãe. "Ela olhou para mim e disse: 'eu pego os panfletos por você!'. Eu fiquei sem entender nada e disse... 'por mim, mãe?'"

Dona Carmem então falou de cena que viu quando as duas estavam rompidas. "Ela me contou que durante o período em que estávamos sem nos falar, um dia, ela estava dirigindo e me viu distribuindo os tais panfletos. Sim, durante um bom tempo, eu distribuí panfletos nos faróis em SP para sobreviver — antes de me tornar cantora na noite."

Carmen falou que quando viu a filha naquela situação, caiu em lágrimas. E explicou que sempre pega todos panfletos quando há alguém no farol porque sabe que a pessoa só vai para casa quando entrega todos.

Ana disse que chorou ao descobrir que a mãe a viu entregando panfletos para sobreviver. "Eu não sabia que ela tinha me visto nessa situação! Hoje eu quero desejar um feliz dia a todas que encontram em seus corações (mães e filhas / filhos), força, resiliência, amor e o entendimento de que a vida é maior, que tudo passa e que a cura das feridas se dá quando a gente acessa a essência das coisas, desapega do próprio ego ferido e agradece à jornada."