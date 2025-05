Urach se arrepende de expor Cristiano Ronaldo: 'Mensagens bem pesadas'

O relacionamento teria acontecido entre 2012 e 2013, e Urach acusou Cristiano de não pagar o valor combinado entre os dois para um suposto encontro.

No entanto, a convidada de Chico Barney declarou que se arrependeu de sua atitude com o jogador após se converter e passar a frequentar a igreja.

Ele já estava com ela, ele ia casar com ela, ele gostava dela. Então foi só um lance. Mas como eu acabei me convertendo depois, eu acabei me arrependendo de tudo que aconteceu, da exposição.

Andressa Urach

Urach sobre passado na igreja: 'Fui marionete, me queriam na política'

Andressa Urach também disse que se sentiu manipulada pela igreja como uma marionete para ser usada na política.