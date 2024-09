Leão: Preta Gil se mostra consciente e valente ao assumir amputação do reto

Yas Fiorelo e Leão Lobo repercutiram a entrevista de Preta Gil, 50, à edição deste domingo (8) do Fantástico (Globo). A cantora falou sobre a luta com o câncer, os efeitos do tratamento sobre seu corpo e a expectativa realista pela remissão dos tumores.

Yas entende que Preta tem mostrado às pessoas que o câncer não precisa ser uma sentença de morte. "Ela tem gerado muita conscientização ao mostrar que se pode viver com a doença. Existe hoje muito mais pessoas vivendo com o câncer do que morrendo dele. É muito lindo como ela fala abertamente o assunto", elogiou a apresentadora, no Splash Show.

Leão, por sua vez, enalteceu a forma franca e valente como a cantora enfrenta a realidade do pós-tratamento. "Sinto muita coragem na Preta quando ela fala que retirou o reto e precisa assumir isso, porque é sua realidade. Mostra que ela está consciente de tudo o que está acontecendo com ela e com o corpo dela. Cheia de esperança, mas preparada."