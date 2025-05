Dani Calabresa diz ter perdoado Marcelo Adnet após separação: 'Amigos'

Dani Calabresa também compartilhou que conseguiu perdoar Marcelo Adnet. "Hoje sou amiga do meu ex-marido."

A comediante, que está grávida do atual marido, ainda revelou que todos os envolvidos convivem em harmonia. "O Richard [atual companheiro de Dani Calabresa] é amigo do meu ex, eles se falam. Sou amiga inclusive da mulher atual dele. Todo mundo bem. O destino fez sua parte. O que importa é que estou casada, grávida e feliz", finalizou.