Danielle Winits rejeita título de 'pãe' e fala sobre envelhecimento

A atriz Danielle Winits, em entrevista, disse rejeitar o uso do termo "pãe", usado para as mães que criam o filho sozinha, sem o apoio do pai. Além disso, falou a respeito do envelhecimento e da maturidade.

O que aconteceu

Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, a atriz revelou que rejeita o título de "pãe", um termo utilizado para definir mães que assumem também o papel paterno na criação dos filhos. Danielle é mãe de Guy, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Jônatas Faro. "Nada é mais importante do que reforços positivos na vida. Eu tive da minha mãe, mas não uso mais a palavra 'pãe' (mulheres que também fazem papel de pai), porque ela foi mãe. Não falo porque sou mãe solo de um filho, procuro dizer que sou mãe e não quero fazer os dois papéis", explicou a atriz. Além de Guy, Danielle também é mãe de Noah, de seu relacionamento anterior com o ator Cássio Reis.

Apesar de criar Guy sem o apoio constante de Jônatas Faro, Danielle revelou que seu atual marido, o também ator André Gonçalves, é uma figura paterna presente na vida do adolescente. Juntos há sete anos, o casal passou por uma breve separação no final do ano passado, mas reatou logo em seguida. No Dia dos Pais deste ano, Danielle fez uma homenagem pública a André, destacando o quanto Guy o considera como pai.