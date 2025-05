Aos 62, Marcello Novaes revela cuidados com a saúde: 'Quero envelhecer bem'

Aos 62 anos, Marcello Novaes continua sendo sinônimo de charme e vitalidade. Longe de depender apenas da genética, o ator leva uma vida pautada por disciplina, hábitos saudáveis e conexão com a natureza, um estilo que, segundo o ator, é essencial para envelhecer com qualidade.

O que aconteceu

Marcello mantém, desde jovem, uma rotina de cuidados com o corpo e a mente. "Pratico atividade física pelo menos três vezes por semana, porque é necessário para a saúde. Quero envelhecer melhor. Durmo bem, me alimento bem... Tudo que planto no meu sítio é orgânico.", revelou, mostrando que o compromisso com o bem-estar vai além da estética.

A preocupação com o envelhecimento não é recente e está profundamente ligada ao exemplo que teve dentro de casa. "Quero envelhecer bem e temos essa chance hoje. Quero estar bem para poder fazer as minhas coisas e quando tiver na idade do meu pai, por exemplo, 92 anos. Me cuido para ter uma velhice boa. Minha mãe tem 90, e ele morreu aos 92. Juntos e casados", contou, ressaltando que busca longevidade com autonomia.