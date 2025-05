'Nunca era suficiente': Marido de Carol Nakamura anuncia fim do casamento

Guilherme disse que o "pagamento" foi depressão e síndrome do pânico. "Nunca era o suficiente para você, sempre era pouco".

Sem dar detalhes, o modelo diz que recebeu como pagamento "ingratidão". "Não vou me aprofundar no motivo do término, mas vocês irão saber após essa postagem".

Leia o texto na íntegra:

Eu me joguei na sua vida.

Vivi intensamente por nós, lutei com todas as forças que tinha e não tinha.

Literalmente, eu dei meu sangue para te ver realizar sonhos?

Foram dias, noites e madrugadas lutando por tudo aquilo que almejávamos.

Realizei alguns vários sonhos que você tinha, dentre eles, ter sua casa própria, e gravar uma série.

Ao longo desses anos, atravessei algumas crises pelas pressões colocadas diariamente, para fazer tudo, enquanto você estava sentada mexendo no celular.

Mas, eu sempre fiz questão de ser o homem da casa, e solucionar TUDO.

E meu pagamento foi uma síndrome do pânico, depressão, pois nunca era o suficiente para você, sempre era pouco.

Na rede social, me postava, falava que eu era maravilhoso, mas por trás das câmeras, sempre faltava alguma coisa para mim.

Mas ainda assim, lutei bravamente pelo meu casamento, e por seus sonhos.

E alguns dias atrás, recebi outro pagamento: ingratidão!

Não vou me aprofundar no motivo do término, mas vocês irão saber após essa postagem.

Desejo a ti, tudo que não só desejei, como lutei para você ter... muita paz, amor, saúde, sucesso, felicidade... é tudo que te desejo, do fundo do meu coração.

Fique com Deus, e aproveite a sua nova vida.