Guilherme Fontes, Alexandre de 'A Viagem', recorda personagem: 'Me orgulho'

Sobre temas espirituais, Guilherme compartilha sua visão mais voltada à ciência e à energia do que as discussões mais tradicionais de céu e inferno. "As pessoas fazem tanta merda durante a vida que elas acreditam que vão arder no fogo do inferno. E, como não sabem como ele é, correm em busca de uma redenção (risos). Eu tenho formação católica, fui crismado, mas hoje sou apaixonado pela ciência e pelos astros. Não penso em céu e inferno, mas acredito numa energia muito forte que a gente é capaz de emanar, tanto para o bem, quanto para o mal. E, para mim, a melhor frase do catolicismo é: 'Deus está no meio de nós'. Nisso eu acredito."

Com a reprise, o ator tem revisitado seu acervo pessoal de fotos e feito postagens nostálgicas nas redes sociais. "Eu me orgulho muito deste trabalho. Estava realmente em um momento inspirado. Por isso, revejo sempre. Mas adoro também 'Mulheres de areia'. E queria que passassem tramas em que eu me diverti muito, como 'Bang bang' e 'Cordel encantado'", disse ele, com carinho pela própria trajetória na TV.