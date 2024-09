'Me tornei uma velha sem vergonha', diz Astrid sobre vida sexual aos 63

Mesmo com essa relação saudável, Astrid revelou que os dois chegaram a ter uma breve separação, de dois meses, mas logo depois se reconciliaram. "Tivemos um período de separação que durou uns dois meses. O que ele fez nesse intervalo, não quero saber. O que eu fiz, ele também não quer saber. Então, está tudo certo", revelou.

A junção de relacionamento saudável e maturidade levou os dois a terem uma relação sexual ainda melhor, revelou Astrid. "Imaginava o contrário, porque todo mundo dizia que isso morria. Mas fica melhor. O cerne da questão é estar bem, em primeiro lugar, comigo mesma para depois estar bem com o outro. Nessa idade, você tem o domínio do seu prazer, a liberdade de falar o que quer", diz. "Eu me tornei uma velha sem vergonha!", finalizou.