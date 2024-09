'Tudo que a igreja roubou consegui de volta', revela Urach sobre fortuna

Em papo exclusivo com Splash UOL, Andressa Urach diz ter conseguido recuperar o dinheiro que ela alega ter sido roubado pela Igreja Universal do Reino de Deus.

"Sofri um baque muito grande. Foram anos lutando para sair da pobreza, pra igreja levar tudo. Engraçado que o dinheiro da prostituição é sujo e nojento, mas pra igreja receber não é", declara Urach.

O que aconteceu

Andressa Urach cobra a devolução de cerca de R$ 2 milhões em doações feitas à instituição entre 2015 e 2019. "De 2014 pra cá, tudo o que foi roubado pela igreja, eu consegui de volta. É roubo quando existe manipulação do sentimento de uma pessoa, você consegue tirar dinheiro de uma pessoa com uma 'história bonitinha'. Eles levaram todo meu dinheiro, meus carros. Só sobrou a minha casa", diz. Em 2023, ela chegou a desistir do processo contra a Igreja e pediu perdão ao Bispo Edir Macedo em um vídeo publicado no YouTube.