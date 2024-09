Coala Festival junta trio de amigos que curtem rock, samba e MPB, em SP

"Somos amigos, ninguém solta a mão de ninguém. A gente tem que trazer os novinhos para conhecer a música brasileira", brincou Marcelo sobre a ajuda ao amigo.

Gabriel revelou que é do samba e quer muito ver a apresentação de Xande Canta Caetano e, assim, conhecer uma nova faceta do artista. "Eu curto mais samba, sei pouco sobre MPB. E, até o momento, está uma vibe legal."

Giovanna é a ala rock do trio. "Eu amo Paralamas. São 40 anos de uma banda que ultrapassa gerações".

Sobre as atrações do festival, ela revelou que o encontro de gerações nos palcos e o line-up de diferentes ritmos dão a possibilidade de as pessoas conhecerem novos sons.