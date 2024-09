'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 2 a 6/9

Quinta-feira, 5 de setembro

Benjamin não acredita que o Moleza consiga se comunicar e, ao disputar a mochila com Nina, acaba jogando Moleza contra a parede. Fafá leva Moleza no veterinário, acompanhada por Nina e Benjamin. O Moleza fica internado de mentirinha para acalmar as crianças. Norma dá aulas de boas maneiras para as meninas e pega no pé de Anna de forma excessiva. Os Luíses acusam Felipe de entrar na toca, mas Pê de Peste sabe que foi André quem liberou o acesso para Anna e ameaça contar a violação da regra. Anna se incomoda com as atitudes de Norma e se impõe, alegando ser a dona do colégio. Fafá retira Moleza do Pet Shop Bolhas & Bolhas sem avisar ninguém. Norma diz a Pilar que Anna a desrespeitou na frente das outras alunas.

Sexta-feira, 6 de setembro

André revisa o regulamento dos Luíses e Pedro questiona o amigo. Betina e Cristina discutem no Pet Shop Bolhas & Bolhas pelo sumiço do Moleza. As amigas de Anna explicam para Pilar o verdadeiro motivo do impasse entre a garota e Norma. Norma diz a Anna que ela é malcriada e terá severas correções como aulas na diretoria e ficar longe das colegas. César, Betina e Cristina procuram na internet uma mochila como o Moleza, mas Fafá conta que pegou o Moleza e entregou para Anna. Norma confisca o Moleza da garota. André avisa aos amigos que Felipe é o novo integrante dos Luíses. Fafá manda Lavínia ler livros para fazer amigos e melhorar comportamentos. Na biblioteca, Lavínia encontra um símbolo secreto atrás das prateleiras.

