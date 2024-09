Marina Ruy Barbosa vai interpretar Richthofen em série sobre Tremembé

A série também mostrará a vida na prisão de criminosos como Christian Cravinhos, Abdelmassih e Elize Matsunaga. Cravinhos foi condenado pelo assassinato dos pais de von Richthofen; Roger Abdelmassih é um médico condenado pelo estupro de dezenas de pacientes em sua clínica de fertilização; e Elize Matsunaga foi condenada por assassinar o seu marido.

A série é inspirada nos livros "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido" e "Suzane: assassina e manipuladora". As obras são do jornalista Ulisses Campbell, que também é roteirista juntamente com Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio. Vera Egito também é diretora-geral e showrunner e a produção ainda conta com Daniel Lieff na direção.