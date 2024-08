Após anos de inimizade, Zefa Leonel e Deodora têm acerto de contas

Desconfiada, a esposa de Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) sequer responde. Deodora a convida para um café, ou melhor, uma conversa de mulher para mulher.

Deodora (Debora Bloch) e Zefa Leonel (Andrea Beltrão) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Zefa Leonel fala que não tem nada para conversar com a rival, que responde que tem algo importante a dizer. Ao se deparar com Padre Zezo (Nanego Lira) observando as duas, a mãe de Quinota (Larissa Bocchino) tenta manter a calma e aceita a conversa com a dona do cabaré.

Na cafeteria, o homem de Deus chega a intervir quando percebe um clima tenso, mas Zefa Leonel diz que ele não precisa se preocupar com as duas. Durante a conversa, Deodora lembra de uma história de Padre Zezo e Timbó (Enrique Diaz), personagem de "Mar do Sertão", em Canta Pedra. A moradora do rancho fundo conta que conhece Timbó, que ele é compadre de Seu Tico Leonel.

Zefa Leonel (Andrea Beltrão), Padre Zezo (Nanego Lira) e Deodora (Debora Bloch) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Deodora diz que já está na hora delas pararem com a picuinha. Depois de ser pressionada por Zefa Leonel a dizer o que quer de fato, a vilã revela que gostaria de convidar o casal Leonel para jantar com ela e seu marido, Ariosto (Eduardo Moscovis).