Túlio Starling fala em moda e critica masculinidade frágil: 'Pânico hetero'

Atualmente, ele tenta se acostumar à fama adquirida após ter vivido o mocinho Artur em "No Rancho Fundo" (Globo). "As pessoas têm um pouco essa fantasia de que você faz novela, fica famoso e tudo vai mudar. Mas está normal, continua meio que a mesma coisa. Talvez a única coisa que estou precisando mudar é me acostumar um pouco mais com essa coisa da superexposição. Mas não no sentido de ter que me proteger da fama, porque não estou tão famoso assim. É no sentido de que está todo mundo sempre me vendo e podendo opinar sobre mim."