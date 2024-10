Atriz da Globo diz que Lady Gaga plagiou seu trabalho: 'É idêntico!'

A atriz e cantora Isis Broken, intérprete de Corina Castello em "No Rancho Fundo", da Globo, disse que Lady Gaga plagiou parte do seu trabalho. A revelação foi feita pela artista durante o "Splash Show", nesta quinta-feira (31).

No programa, Isis contou sobre a produção de "O Clã", eleito o melhor videoclipe do país pelo Festival de Cinema de Vitória, em 2020, e acusou a produção da cantora americana de copiar até mesmo o posicionamento da câmera no lançamento do clipe "9-1-1".