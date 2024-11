Spoiler? Larissa Bocchino fala de 'No Rancho Fundo' e possível continuação

Quinota é romântica, heroína e idealizadora. Tem pensamentos elevados de moral e ética, mas ela é muito do sertão, também tem essa matutice, essa robustez de raiva, de alguns sentimentos não tão lapidados. Em um episódio, ela cuspiu na cara da Deodora. Eu fui gravar [e falei]: 'Desculpa, Débora [Bloch], olha, nunca eu ia cuspir na sua cara'. Fiquei morrendo de vergonha. Larissa Bocchino

Além de aprendizados, fazer "No Rancho Fundo" fez Larissa ganhar projeção nacional e experimentar o reconhecimento nas ruas e as curiosidades dos fãs sobre sua vida. "Sempre tive certeza que seria atriz, mas não pensava na fama. Quando chegou de fato, eu fiquei: 'Caraca, que loucura'. Você está andando, e alguém que você nunca viu na vida te conhece, é engraçado. As pessoas te acompanham, gostam de você, veem na internet. A primeira vez que fui à praia, num feriado em Angra, um grupo de mulheres pediu para tirar foto. Eu fiquei tão feliz que pedi para elas me mandarem a foto para guardar de recordação. Tive uma recepção muito calorosa".

Pela primeira vez, ela viu boatos sobre sua vida pessoal virar manchete em sites e jornais. A primeira foi sobre uma suposta relação com o colega de elenco José Loreto em uma viagem do elenco. "A maioria das fofocas é mentira. A primeira que saiu falava de mim e do Loreto. Nunca aconteceu nada. Estávamos viajando para Diamantina, a galera estava tocando música no hall do hotel, se divertindo, eu tinha acabado de descer do meu quarto e não tinha lugar para sentar, eu fiquei em pé. O Loreto falou: 'Senta aqui [no colo]'. Alguém fez um story. Eu levantei na sequência e sentei na cadeira".

[As manchetes falavam:] 'Protagonista da novela das seis fica com Loreto'. Eu ri muito. Gente, que loucura. Mandei para os meus pais e a gente começou a rir. 'Primeira fake news da Larissa, a fama veio'. Larissa Bocchino

Larissa Bocchino é natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais Imagem: Pedro Sabino

Vai ter continuação?

Escrita por Mario Teixeira, "No Rancho Fundo" está inserida no mesmo universo de "Mar do Sertão", sucesso exibido em 2022. Diversos personagens da primeira trama retomaram na segunda. Agora, alguns fãs pedem que a trilogia fique completa e haja uma continuação. Em papo com Splash, Larissa disse que o elenco também pediu