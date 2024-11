José Loreto promete final 'de tirar o fôlego' para 'No Rancho Fundo'

Os primeiros capítulos que eu recebi do Marcelo Gouveia, ele me lembrava muito ali, 'Lisbela e o Prisioneiro', aquela fala rápida, aquele cara que com a lábia enrolava as pessoas e tal. Então, desde o início, eu falei, vou fazer um vilão com muito carisma, tentando botar muita coisa, para ele não ser aquele vilão que só faz maldade por ser maldoso, para ele ter várias camadas, para ele ser um vilão porque a vida o fez assim, porque ele é preterido, porque ele tem inveja, mas, ao mesmo tempo que ele tem inveja do amigo, ele tem muita admiração, ele tem muito amor. José Loreto

José Loreto Imagem: Henrique Gendre

Com esse carisma, não é difícil encontrar parte do público torcendo até por uma redenção ou final feliz para Marcelo Gouveia. "Vejo a reação do público, as senhoras dizem: 'tenho uma raiva de ter raiva de você'. Eu falo: 'isso é muito maravilhoso, exatamente o que eu queria'".

Loreto não pode dar muitos spoilers do último capítulo, mas promete um final de tirar o fôlego. "Acontecem coisas extraordinárias, inesperadas, é isso que posso falar. Vai tirar o ar de muita gente, o desfecho do Marcelo Gouveia. Não posso dar um spoiler, senão entrego uma coisa que vai ser muito surpreendente. Talvez seja o encerramento de ciclo de um dos personagens que eu fiz mais de tirar o fôlego".

Sobre a possibilidade de retornar como Marcelo Gouveia em uma possível continuação de "No Rancho Fundo, ele diz: "Se viesse agora, 'vamos fazer o No Rancho Fundo 2, ano que vem'; eu ia falar assim: 'já dei check, já gravei 171 capítulos com ele, quero algo diferente, algo que me instigue'".

Galã descamisado?

José emendou dois trabalhos que esbanjaram sensualidade, tanto Lui Lorenzo, de "Vai na Fé", como Marcelo Gouveia, de "No Rancho Fundo", renderam ao ator várias cenas sem camisa. Loreto não vê problema nisso, mas não se vê preso na caixinha do "galã descamisado".