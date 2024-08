'No Rancho Fundo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 26 a 31/8

Artur ignora a proposta de Ariosto de se voltar contra a família de Quinota. Quintilha pressiona Primo Cícero sobre suas supostas terras na propriedade dos Leonel. Nastácio decide aceitar o dinheiro da herança de Zefa Leonel e propõe a Quinota comprar sua parte no restaurante de Caridade. Blanchette promete ajudar Guilherme Tell com as mulheres. Nivalda e Sabá Bodó visitam o Rancho Fundo. Zé Beltino convida Dracena para ver Dona Castorina. Deodora e Blandina selam sua parceria. Dracena pede demissão a Corina Castelo. Esperança manipula Fé. Sabá Bodó insinua que a divisão das terras dos Leonel deve ser refeita e Seu Tico Leonel o enfrenta.

Sexta-feira, 30 de agosto

Os Leonel se unem contra Sabá Bodó e Nivalda e consultam Paula Alexandre. Nastácio, Quinota e Artur se surpreendem com a reação de Caridade à proposta de compra de seu restaurante. Cira sonda Fé sobre as terras dos Leonel e comenta com Deodora. Ariosto afirma a Deodora que as terras de Zefa Leonel não devem entrar em litígio ou a exploração da mina será paralisada. Artur tenta se aproximar de Quinota, sem sucesso. Quintilha manipula Primo Cícero contra os Leonel. Dona Castorina pede que Dracena a ajude a conseguir um emprego. Seu Tico Leonel percebe o clima entre Zé Beltino e Dracena. Blandina se aproxima de Artur. Tia Salete arma um plano contra Corina Castelo. Deodora procura Zefa Leonel.

Sábado, 31 de agosto

Zefa Leonel aceita conversar com Deodora. Quinota afirma a Marcelo Gouveia que não reatará com Artur. Esperança convence Jordão Nicácio a voltar para a mina de turmalina paraíba. Deodora convida Zefa Leonel e Seu Tico Leonel para jantar com ela e Ariosto, com a desculpa de falar de negócios. Benvinda alerta Quinota sobre os perigos de ficar sozinha com Marcelo Gouveia. Tia Salete confronta Corina Castelo. Blandina fica mobilizada com a exploração sofrida por Tia Salete e decide comprar de Corina Castelo todos os vestidos feitos pela costureira. Os Leonel chegam para o jantar na casa de Ariosto e Deodora.

