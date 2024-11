Mistério, romance e Gruta Azul: como termina a novela 'No Rancho Fundo'?

A trama de "No Rancho Fundo" (Globo) chega ao fim nesta sexta-feira (1º). Escrita por Mário Teixeira, a novela concluirá a história da família Leonel, comandada por Zefa Leonel (Andrea Beltrão).

Elias Crisóstimo mocinho?

Logo no começo do último capítulo, Elias Crisóstomo (André Luiz Frambach) revelou ser da Polícia Federal. Após um embate com Artur (Túlio Starling), o rapaz deixou seu distintivo cair no chão, surpreendendo Zefa.

Após afirmar que o grupo acabou com seu disfarce, o filho de Ariosto (Eduardo Moscovis) contou que está investigando o contrabando de turmalina paraíba para fora do Brasil. Após ser abandonado por seu pai, ele não permitiu que o vilão soubesse que ele fazia parte da polícia e conseguiu reunir muitas provas contra o personagem e, até mesmo, Deodora (Débora Bloch).