Explosão: Zefa Leonel morre no último capítulo de 'No Rancho Fundo'?

Zefa Leonel (Andréa Beltrão) pode ter um final trágico em 'No Rancho Fundo' (Globo). O último capítulo da novela será exibido nesta sexta-feira (1).

O que acontece com Zefa Leonel?

Zefa Leonel teria coragem de trocar a própria vida pela existência intacta da Gruta Azul. Lembrando que a protagonista da novela correu risco de morrer já nos capítulos iniciais da trama após um grave desmoronamento no local.

No último capítulo, ela vai à Gruta Azul para evitar uma explosão. Isso porque Ariosto (Eduardo Moscovis) mandou Elias (André Luiz Frambach) colocar dinamites no local, visando conseguir extrair as pedras preciosas com mais rapidez.