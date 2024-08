Mariana Lima revela surpresa com Tia Salete: 'Loucura sexual religiosa'

A Mari é visceral, tem uma entrega. Dá o 'ação' e ela joga tudo de si. É bonito de se ver uma atriz com essa entrega. Ela me inspira muito, sou apaixonada por ela, a Andreia [Beltrão] também. Eu e as minas --- Dandara e Larissa - temos uma escola muito grande com elas. Seres humanos incríveis.

Heloisa Honein

Margaridinha (Heloisa Honein) é filha de Tia Salete (Mariana Lima) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Reprodução/Globo

Confira o resumo dos próximo capítulos de "No Rancho Fundo":