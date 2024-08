Eduardo Moscovis aparece sem roupa na reprise de 'Alma Gêmea'

Uma cadeira cobriu o bumbum de Rafael. Após ser surpreendido por um empregado entrando no quarto, o florista se cobriu com a toalha.

Nas redes sociais, os telespectadores comentaram o fato de a edição do Vale a Pena Ver de Novo não ter cortado a cena de nudez. "Socorro eu pensei q tinha aparecido a bunda do Rafael", comentou um usuário do X (antigo Twitter). "Olha lá a bundinha do Rafael", escreveu outro.

A beleza de Rafael foi comentada. "Gente, o Rafael que homem mais lindo", elogiou um fã.

