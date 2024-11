Vilões caem de penhasco, se salvam e chocam web em 'No Rancho Fundo'

Marcado por reviravoltas, o último capítulo de "No Rancho Fundo" virou um dos assuntos mais comentados do X (antigo do Twitter).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que aconteceu

A volta por cima de Blandina (Luisa Arraes) e Marcelo Gouveia (José Loreto) após queda de um penhasco foi o que mais chamou atenção. Os dois surgiram no Rio de Janeiro aplicando golpes.