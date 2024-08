Lari Manoela recebeu visita de Maisa antes de ser vilã em 'De Volta Aos 15'

Durante a temporada, Anita investiga quem viaja com ela e nem imagina que seja a amiga. "Foi um desafio delicioso. O mais difícil, além de enganar os outros, era enganar a nós mesmos. Eu amava gravar as cenas que ela estava vivendo normalmente e, de repente, pensava 'o que vou fazer agora?'"

Apesar de ser a vilã, Filipa tem sua redenção no último episódio. Ela concorda em apagar o Floguinho para não prejudicar mais o futuro dos amigos. "Espero que as pessoas gostem e entendam os motivos da Filipa, ela tem questões com relações e amizades."