Multiverso das princesas: com Maisa, filme recria 'Bela Adormecida' moderna

Multiverso das Princesas

Tanto "Cinderela POP" quanto "Princesa Adormecida" são produções que fazem parte do universo da escritora Paula Pimenta, conhecida por criar quase um "multiverso das princesas" brasileiras em seus livros — bem modernas e atualizadas, digamos assim. Vivida por Pietra Quintela, Rosa não seria diferente.

Ela é uma adolescente comum, que sonha com liberdade e independência, mas criada por três tios superprotetores. Ao completar 15 anos, Rosa descobre que é uma princesa de um país distante e pode estar em perigo. Splash acompanhou a gravação de algumas cenas do longa, que foi rodado no Rio de Janeiro em meados de 2023, para entender a história de Rosa.

Talvez essa história te recorde outra bem famosa: a da Bela Adormecida. Em vez de uma bruxa, há uma mulher perigosa, enciumada e invejosa, que é uma mestra dos disfarces e atende pelo nome de Marie (Patrícia França). No lugar das fadas, os tios protetores, Florindo (Aramis Trindade), Fausto (Claudio Mendes) e Petrônio (René Stern).

Mas algo muda de verdade: aqui não há espaço para princesa que aguarda pelo príncipe no cavalo branco. "Eu, pelo menos, estou acostumada a ver os filmes de princesa da Disney, com basicamente todas iguais, acho legal mostrar uma princesa do mundo moderno", disse Pietra Quintela, conhecida por estrelar "Poliana Moça" (SBT).