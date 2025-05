Quase Superman! Nicolas Cage e mais já foram cotados para viver herói

Nicolas Cage em teste de figurino de "Superman Lives" Imagem: Reprodução

Arnold Schwarzenegger quase viveu o herói no primeiro filme de "Superman", mas o papel acabou ficando com Christopher Reeve. Durante o documentário "Super/Man", os produtores do filme revelaram que Schwarzenegger foi descartado por causa de seu sotaque —ele é austríaco.

Em "Superman: O Retorno", Will Smith era um dos cotados para assumir o manto do herói. O ator, no entanto, recusou o papel por não se sentir confortável em interpretar novamente um personagem marcante para o cinema e a TV —ele esteve em "As Loucas Aventuras de James West".

Stallone como o Homem de Aço?

Sylvester Stallone também quase viveu o Superman no lugar de Christopher Reeve, mas os produtores voltaram atrás. Inicialmente, a produção desejava um nome grande para interpretar o herói, mas rumores indicam que o ator não foi visto como uma boa opção para viver Clark Kent.

Rumores na época apontavam que Marlon Brando, que viveu o pai do herói, Jor-El, no filme de 1978, estava receoso com a presença do ator. Segundo rumores da época, ele não gostava da ideia de dividir a atenção do filme com um ator já estabilizado na indústria.