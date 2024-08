Morte de Silvio Santos: Por que Maisa não participou de homenagens?

Ainda no sábado, Maisa também fez sua homenagem a Silvio em uma publicação em suas redes.

A artista separou uma série de fotos ao lado de Silvio e declarou toda sua gratidão e admiração por ele. "Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que um dos maiores comunicadores da história da nação, seria meu patrão. Muito menos que ele teria um coração corintiano... e que seria o Silvio Santos".

A apresentadora ressaltou a importância de Silvio em sua carreira. "O Silvio deu asas pro meu sonho, que era apresentar um programa de TV. "Mas uma criança de 5 anos? Apresentar programa ao vivo? Fazer merchan lendo TP?" pra ele, nada disso era impossível. Até poderia ser incomum, mas o Silvio gostava disso. Ele enxergava coisas que as outras pessoas não viam. E sendo nosso patrão, muitas vezes não tinha medo de colocar esses planos em execução. E que bom né?'.

Maisa relembrou a sua relação com o dono da emissora. "Com o Silvio eu me sentia livre pra ser como eu não era em nenhum outro lugar, aprendi a valorizar a plateia, respeitar o público e a fluir com espontaneidade. O Silvio fazia nossa diferença de idade desaparecer por algumas horas naquele palco e isso foi um presente do qual eu só me dei conta aos 10".