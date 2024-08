Matogrosso & Mathias prometem e entregam noite só de modão em Barretos

O público cantou a plenos pulmões todas elas, na maioria das vezes filmando a si próprio cantando — um fenômeno que me parece cada vez mais comum em grandes shows.

Mas nada se compara à execução, por exemplo, de "Boate Azul" e "A Dama de Vermelho", em que a arena ganhou as cores citadas nos títulos. Há décadas essas são as músicas que mais marcam as bebedeiras dos cornos e dos apaixonados não correspondidos em bares e botecos pelo interior do Brasil afora.

Matogrosso & Mathias durante show na Festa do Peão de Barretos 2024 Imagem: Alisson Demetrio/Divulgação

Assim como em 1976, a dupla Matogrosso & Mathias mantém a popularidade de sua música. Representantes da ONErpm, plataforma de distribuição digital de música, entraram no palco para entregar a eles dois discos de platina por terem batido 1 bilhão de plays. Um outro quadro também homenageava a marca de 60 milhões de execuções de seu trabalho mais recente, o DVD "Zona Rural 2".

Matogrosso apresentou um pouco do projeto com o qual estão excursionando não só ao cantar a música "Vovôzinho", mas ao defini-lo como "de raiz mesmo" e "do agro, do agronegócio mesmo", usando os termos como sinônimos.

E, de fato, as coisas se misturam no trabalho, que tem participação de Luan Santana, Jorge & Mateus, Fernando & Sorocaba, Thierry, entre outros.