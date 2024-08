Victor & Leo ganham segunda chance de fãs em volta a Barretos após 10 anos

Não dá para olhar para Victor, da dupla Victor & Leo, sem pensar nas imagens do sistema de segurança do prédio em que ele morava com a esposa e que mostra o sertanejo agredindo a mulher, grávida, em 2017. Condenado em primeira instância, ele recorre da decisão.

O acontecimento não é apenas uma mácula sobre a imagem dele e da dupla, que está junta desde os anos 1990, porque agressão contra mulher é crime.

Dito isso, quem resistia na arena do Barretão na madruga de quinta para sexta-feira (23), durante a 69ª Festa do Peão de Barretos, viu os irmãos entrarem no palco e mostrarem o brilhante talento musical que os levou a ser uma das duplas gigantes do sertanejo. Assim, eles, que também brilharam como jurados do "The Voice" em rede nacional, mostraram toda a força de sua música.