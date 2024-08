Chico Barney: 'MC Mayarah deu um tiro no pé ao indicar o casal queridinho'

Na programa da noite de quinta-feira (22), MC Mayarah venceu a Prova da Estrela e indicou Matheus Torres e Unna X para o Duelo. Quem vencer o Duelo conquista uma imunidade e quem receber menos votos do público vai automaticamente para a Batalha.

Por formarem um casal no reality musical, Unna e Matheus vem conquistado um favoritismo do público, explica Chico Barney. "Os dois vem despontando como alvos de grande torcida. A galera que está assistindo está interessada no amor deles", reflete o jornalista.