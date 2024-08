Elenco do seriado 'Pit Babe' mostra força do universo 'boys love' no Brasil

No sábado (17), aconteceu um fanmeeting, encontro de artistas e fãs, com os atores de "Pit Babe", seriado LGBTQIAP+ tailandês que fez muito sucesso na Ásia e no Brasil e chegou aqui com todo seu elenco — 12 atores!!! — para apresentação única no Terra SP, com o espetáculo "Love's Journey" (jornada do amor).

Foto do elenco de Pit Babe com a jornalista Camila Monteiro Imagem: UOL

O fenômeno

O Brasil já é conhecido internacionalmente pelos próprios atores de BL (boys love, romances gays) por ser o país que mais consome, comenta e engaja, fora da Ásia. São diversos "Come to Brazil" e milhares de comentários em português pedindo para os artistas atravessarem o globo e trazerem seus shows para cá.

No último ano, diversos artistas tailandeses que ficaram conhecidos por seus papéis em séries boys love fizeram shows por aqui. Mas Pit Babe foi o maior evento de todos, pois trouxe todo seu extenso elenco para o país.