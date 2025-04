Pabllo Vittar ataca de DJ no fim de semana após lançar clipe com argentina

Pabllo Vittar comandando DJ set Imagem: Gabriel Renné/Reprodução/Instagram @pabllovittar

No Rio de Janeiro, Rafa Maia também estará presente junto com Effy Um, Gui Serrano, Azure, Una, Kbral e Luwa Cheia. Novas cidades e datas serão divulgadas nos próximos dias pela artista. Pabllo quer viajar com o projeto por todo o Brasil.

Festa ocorre dois dias após lançar o videoclipe da música "Fantasía", parceria com Nathy Peluso. Clipe teve locações em São Paulo com direção de Bruno Ilogti, que já trabalhou com Pabllo anteriormente. Bruno também é responsável por clipes como "Sua Cara", "Paradinha", da Anitta, e "Hungry", da Fergie. O diretor também já esteve em trabalhos com Nicki Minaj e J. Balvin.

"Ela veio ao país somente para fazer a gravação do vídeo de 'Fantasía', foi um dia inteiro de gravações e nos divertimos muito. Nathy é uma artista incrível e o clipe está lindo, muito dançante e sensual. Quero todo mundo assistindo", falou Pabllo sobre a vinda de Nathy Peluso ao Brasil.

Nathy também comentou a experiência no set de gravações: "Gravar o vídeo juntas no Brasil foi literalmente uma fantasia, tudo fluiu com uma facilidade mágica. A Pabllo tem uma energia tão vibrante, ela é uma artista livre, autêntica e incrível", contou a cantora, rapper e compositora argentina radicada na Espanha.

O clipe traz as artistas em espaços liminares, em tons de branco e vermelho, com elementos como espelhos, corredores e objetos que se transformam. Através de "match cuts", técnica de edição de vídeo que faz a transição entre dois planos, as interações entre Pabllo e Nathy vão criando uma sensação de continuidade e fusão.