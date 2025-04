XG se apresenta em SP com presença de Pabllo Vittar e direito a muito uivo

Muito felizes com a recepção do público, elas agradecem em português e tentam falar algumas palavras, recebidas com gritos e aplausos pelo público. O grupo, apesar de ter debutado em 2022, treina há muito mais tempo, e podemos ver isso nos vídeos que aparecem nos telões enquanto elas trocam de figurino. Muito novas, elas já treinavam canto e dança juntas.

E é possível ver o talento de todas as integrantes no meio do show, quando elas apresentam seus solos. Juria cantou "Thunder", da Jessie J; Maya fez um mashup de "Down Bad", do Dreamville, e "Million Cash", do Connor Price; Hinata cantou "Red", da Taylor Swift; Jurin fez um solo sensual de "Luxurious", da Gwen Stefani; Cocona misturou "Surround Sound" com o clássico de JAY-Z "Dirt Off Your Shoulder"; Harvey juntou "I Won", do Ty Dolla Sign, e "Big Mad", da Ktlyn, e Chisa fez o chão tremer com um cover de "Born this Way", da Lady Gaga.

Além de mostrar o talento individual com seus solos, elas tocaram todos os grandes hits do grupo, como "Woke Up", "IYKYK", "Something Ain't Right", "TGIF", duas vezes "Shooting Star" e "Left Right", e fizeram os fãs uivarem em "Howling". Em uma das últimas trocas de roupa do grupo, um lobo aparece no telão e o público todo uivou comprovando que todos ali presentes fazem parte da alcateia do XG.