Nômade Festival celebra a música nacional com 20 atrações no Villa-Lobos

No sábado, em Florianópolis, Zeca Pagodinho, Mano Brown e Sandra Sá, entre outros, se apresentam na noite de encerramento do Arvo Festival.

Dois megafestivais de música eletrônica também são opções no período. Na sexta e no sábado, o Time Warp reúne atrações como Sven Vath, Âme Live e DJ Tennis no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

Alguns dos DJs do lineup do Time Warp tocam também no sábado, no Warung Day, em Curitiba, caso de Vintage Culture e DJ Tennis. Com a programação dividida entre a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de Arame, o festival tem ainda nomes como Hernan Cattaneo, Nina Kraviz e Bhaskar.

Lady Gaga apresenta o show do novo disco no Rio Imagem: Kevin Mazur/Getty Images para Coachella

Rumo à praia

Já em número de espectadores o principal evento do fim de semana é o esperado show gratuito de Lady Gaga na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado. A diva pop é a segunda atração do projeto "Todo Mundo no Rio", iniciado com o show de Madonna, no mesmo formato e local, em 2024.