Lady Gaga tenta se redimir com fãs e faz show gratuito em Copacabana

FIQUE ATENTO!

Imagem: Frank Hoensch/Redferns

Simple Minds chega para show único no país

Antes prevista como uma miniturnê de dois shows no Brasil, a passagem do Simple Minds pelo país teve o show no Rio de Janeiro - previsto para o sábado (3) - cancelado e a visita se tornou uma viagem para uma única apresentação, no domingo (4), em São Paulo, no Espaço Unimed. A banda escocesa dos anos 1980 gravou hits como 'Don't You (Forget About Me)', 'Alive and Kicking' e 'Sanctify Yourself'.

Imagem: Scott Legato/Getty Images

Bangers Open Air tem edição com 46 bandas

De sexta a domingo, o Memorial da América Latina, em São Paulo, receberá 46 bandas que se dividirão entre os quatro palcos e três dias de shows do Bangers Open Air. O festival de rock, que até 2024 era a edição brasileira do alemão Summer Breeze, reúne no lineup Sabaton (foto), Saxon e Blind Guardian, entre outros. A sexta funcionará como um 'warm up' (aquecimento), com apenas 6 atrações.

Imagem: Divulgação

SP e Curitiba têm magefestivais de música eletrônica

Também a música eletrônica comparece com força neste feriado prolongado. Dois dos principais eventos do gênero no país acontecem no período. O Time Warp toma o Anhangabaú, em São Paulo, na sexta e no sábado. Já o Warung Day, em Curitiba, tem o lineup dividido entre a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de Arame, no sábado. Vintage Culture (foto) toca nos dois festivais.