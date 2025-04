Ludmilla é anunciada headline de festival inédito em Nova York, nos EUA

Os ingressos custam de US$ 60 dólares (cerca de R$ 338 na conversão para o real) até US$ 178 (cerca de R$ 1003,79). As vendas são da Ticketmaster via Live Nation.

Line-up com Ludmilla headliner da 1ª edição do Festival MUTHA, nos Estados Unidos Imagem: Divulgação

Além do MUTHA, Ludmilla também foi confirmada como uma das atrações do AfroFuture Festival, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto, em Detroit (EUA). Com foco em exaltar a força global da música preta, o evento traz no line-up nomes de peso como Davido e Kaytranada, e reforça a importância da presença de artistas brasileiros em espaços que valorizam a herança cultural africana na música.

A participação de Ludmilla no MUTHA e no AfroFuture reforça sua crescente presença no cenário internacional. Em 2024, a artista fez história como a primeira cantora afro-latina a se apresentar no palco principal do Coachella, um dos festivais mais importantes do mundo, onde levou o funk e os ritmos brasileiros a uma nova audiência.

Agora, como headliner do MUTHA, ela volta aos Estados Unidos com um show potente, unindo seus sucessos e a força de sua performance.

Atualmente, a cantora acumula mais de 14 bilhões de streams em sua carreira, consolidando-se como a maior artista preta da América Latina. No cenário global, figura entre as seis mulheres pretas mais ouvidas no mundo, ao lado de nomes como Rihanna, SZA, Nicki Minaj, Doja Cat e Beyoncé.