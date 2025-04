XG, &Team, Oneoreight: grupos japoneses ganham espaço no mercado do K-pop

0:00 / 0:00

Uma das novas apostas do pop japonês é o grupo OneorEight (1OR8). Também se apresentando em programas coreanos e fazendo turnê pelo mundo gerenciados, eles são gerenciados pela AVEX, debutou no fim de 2024 e viralizou com "DSTM", uma versão atualizada do hit da Rihanna "Please Don't Stop the Music".

O grupo esteve, recentemente, no Brasil e, em entrevista para Splash, comentou sobre a felicidade que é girar o mundo graças a música e seus fãs. "É uma felicidade muito grande para todos nós, depois de viajar por tantas horas, chegar aqui e ver nossos fãs, pessoas cantando as nossas músicas", disse Souma, integrante mais novo e mais popular do grupo.

Até as referências musicais dos integrantes são bastante misturadas entre Oriente e Ocidente, corroborando o sucesso da mistura na ascensão dos grupos. Souma é fã de Michael Jackson; Tsubasa de Taka, vocalista da banda japonesa ONEOKROCK; Neo é fã do rapper Lil Wayne; e Yuga, de Jungkook, do BTS.

Recentemente, quem abriu seu mercado —bastante fechado— foi a China, o que significa que podemos ter grupos de C-pop e maior exposição aos grupos de K-pop e J-pop no país. O T-pop, pop tailandês, é outro mercado que vem numa crescente com grupos como LYKN, BUS e solistas como PP Krit, Jeff Satur e Billkin se destacando dentro e fora do país.