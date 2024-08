Lollapalooza Brasil 2025 inicia venda para o público geral

O festival continua sendo cashless, mesmo sem a pulseira. O New Cashless, é a nova solução de pagamento híbrido permitindo que o cliente escolha como quer pagar, seja direto com seu cartão de crédito ou débito ou até mesmo pagamentos por aproximação, como o Apple Pay. Desta forma, você solicita e já retira o produto na hora, sem precisar de fichas e com muito menos filas.

Para garantir a segurança e a praticidade do festival, não terá circulação de dinheiro em espécie em nenhum ponto de venda. Entretanto, se quiser pagar com dinheiro físico, é só carregar um cartão em um dos Caixas Cashless espalhados pelo evento.

Valores do 1º Lote de Ingressos

Lolla Pass: Dá acesso aos três dias de festival na área de pista. Os preços do Lolla Pass no primeiro lote variam de R$ 956,25 a R$ 2.250,00, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.

Lolla Comfort Pass by Bradesco: O Lolla Comfort Pass permite acesso aos 3 dias do festival em uma área exclusiva com mais conforto, vista privilegiada para o palco Budweiser, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso. Os preços do Lolla Comfort Pass no primeiro lote variam de R$ 1.674,50 a R$ 3.940,00, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.

Lolla Lounge Pass by Vivo: A Vivo, patrocinadora do evento, oferece a área mais premium do festival. O Lolla Lounge Pass by Vivo dá acesso aos três dias do festival em área exclusiva, com open bar e food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. Os preços do Lolla Lounge Pass by Vivo no primeiro lote variam de R$3.316,25 a R$ 4.610,00, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.