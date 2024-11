Lollapalooza complementa lineup com Empire of the Sun, Bush e duo argentino

O festival Lollapalooza Brasil, que acontece em março de 2025, em São Paulo, anunciou mais três reforços ao seu lineup. CA7RIEL & Paco Amoroso, primeiros argentinos a tocar na edição brasileira, e a banda inglesa Bush se apresentam no domingo (30), e Empire of The Sun, na sexta (28). Ingressos para o Lolla estão disponíveis no site da Ticketmaster e na bilheteria física localizada no Shopping Ibirapuera

O que aconteceu

O Lollapalooza Brasil anuncia três novas atrações, Empire of the Sun, se apresenta na sexta (28) e Bush e CA7RIEL & Paco Amoroso, no domingo (30). Agora, o line up está completo, com\ bandas de vários gêneros e gerações, na 12ª edição do festival, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de março de 2025 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

As novidades no lineup, atendem a muitos pedidos dos fãs nas redes sociais. O Lollapalooza Brasil é um dos eventos mais aguardados pelos fãs de música e entretenimento. No total serão quatro palcos, 70 atrações, e uma programação com atividades simultâneas que tomam conta dos mais de 600 mil m² de extensão do Autódromo de Interlagos. Os ingressos para o festival estão disponíveis no site do LollaBR.