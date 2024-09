Prepare-se! Festival Lollapalooza 2025 anuncia divisão do line-up por dia

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta terça (10) os dias em que cada atração se apresenta na edição 2025 do festival. O evento reunirá no Autódromo de Interlagos, entres 28 e 30 de março, shows de artistas como Justin Timberlake, Alanis Morissette, Oliva Rodrigo, Shawn Mendes, Rüfüs du Sol, Tool, Foster the People, Jão e Sepultura.

Veja a seguir a escalação de cada dia do Lollapalooza 2025: