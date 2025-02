Lollapalooza 2025 anuncia horários dos shows e atrações divididas por palco

Encerrando a edição de 2025, no domingo (30), a banda Tool, ainda inédita no Brasil, se apresenta no Palco Samsung Galaxy, enquanto Justin Timberlake encerra o Palco Budweiser. Ao longo do dia, se apresentam Michael Kiwanuka, da música "Cold Little Heart", e na sequência, a queridinha Foster The People com sucessos como "Pumped up Kicks" e "Sit Next to Me".

Justin Timberlake, Alanis Morissette e Tate McRae são atrações do Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Getty Images

Confira a programação

SEXTA (28/3)

Palco Budweiser

12h45: Dead Fish

14h45: MC Kako

16h:55 Girl in Red

19h05: Empire of the Sun

21h30: Olivia Rodrigo